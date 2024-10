Le département du Rhône en vigilance crues : la Saône risque de déborder à Lyon

Météo France a placé le département du Rhône en vigilance jaune crues. "De fortes précipitations se sont produites sur les bassins du Doubs et du Haut Rhône durant la nuit de mardi à mercredi. Les crues formées sur ces bassins se propagent et risquent de provoquer des débordements et dommages localisés sur ce tronçon, au cours des prochaines 24h", indique la Ville de Lyon sur X.

La Saône est concernée par cette vigilance et pourrait atteindre 2,92 mètres d’ici samedi soir au niveau du pont de la Feuillée à Lyon selon les dernières prévisions de Vigicrues. Des places de stationnement pourraient par conséquent fermer pour des mesures de sécurité dans le secteur.