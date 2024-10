Chutes d’arbres : les trains perturbés ce jeudi près de Lyon

La soirée de mercredi a été chargée pour les pompiers du Rhône. Ils ont dû intervenir sur la métropole lyonnaise principalement pour des chutes d’arbres. 4 400 foyers étaient encore privés d’électricité ce mercredi soir dans le département.

La dépression Kirk a aussi impacté les transports : les vents violents ont entrainé de nombreuses chutes d’arbres sur le réseau ferroviaire annonce la SNCF. Le trafic est encore perturbé ce jeudi matin sur certains axes de la région Auvergne-Rhône-Alpes.

Le trafic est notamment perturbé entre Roanne et Lyon à cause d’un obstacle sur les voies. Ce dernier a été évacué et la circulation devrait reprendre normalement au cours de la matinée précise la SNCF.

Autre perturbation majeure : le trafic des trains est suspendu entre Bourg en Bresse et Lyon à cause d'un arbre sur les voies vers Marlieux. La circulation est également perturbée entre Annemasse et Genève à cause d'une panne d'alimentation électrique.

Six départements font toujours l’objet d’une vigilance orange pour des risques de crues selon Météo France, le Rhône lui est en jaune.