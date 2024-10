Intempéries au sud de Lyon : 261 personnes ont passé la nuit dans des centres d'hébergement

Après une journée chaotique jeudi, le calme revient progressivement ce vendredi matin dans le Rhône. La vigilance rouge aux crues est levée dans le département, le Rhône fait désormais l’objet d’une vigilance jaune pour des risques d’orages et de crues. La Loire voisine est en orange, tout comme la Haute-Loire.

Les intempéries de la veille ont bouleversé le quotidien de milliers de personnes. Et si aucune victime n'est heureusement à déplorer, les forces de l'ordre et les secours ont été à pied d'oeuvre.

Au total, 480 personnes ont été évacuées depuis 24 heures dans le Rhône. Et 261 ont passé la nuit dans les six centres d'hébergement déployés à Givors, Grigny et Brignais, gérés par une trentaine de bénévoles de la Croix Rouge, la Croix Blanche et la protection civile.

On comptabilise 520 interventions des sapeurs-pompiers, dont une soixantaine depuis jeudi soir, essentiellement pour des reconnaissances et des pompages.

Ce vendredi, un hélicoptère de la gendarmerie va effectuer des reconnaissances sur plusieurs départements afin de survoler des zones sinistrées et s'assurer qu'aucun habitant n'est en difficulté.