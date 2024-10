Le Rhône passe en vigilance orange pluies-inondations et crues

Un "épisode pluvio-orageux intense" touche actuellement le sud-est de la France avec au bout d’importantes précipitations.

Météo France a par conséquent décidé de placer ce jeudi matin 21 départements en vigilance. Si la Haute-Loire et l’Ardèche sont en alerte rouge en Auvergne-Rhône-Alpes, le Rhône est en vigilance orange tout comme la Loire.

Dans son bulletin, Météo France évoque un "épisode cévenol doublé d’une perturbation qui stationne sur l’ouest de Rhône-Alpes, s’étirant des Cévennes au Jura ce matin, puis d’un passage pluvio-orageux actif en fin de journée".

"Sur la bordure sud-est de la Loire et la bordure est de la Haute-Loire, on observe des cumuls de plus de 50 à 100 mm sur les 12 dernières heures, sur le sud du département du Rhône on observe localement 50 à 70 mm sur les 12 dernières heures", peut-on également lire.

Les sapeurs-pompiers du Rhône sont particulièrement sollicités dans le cadre de cet "épisode pluvio-orageux intense". Les secteurs les plus touchés sont l’ouest et le sud du département.

La préfecture appelle également à la plus grande prudence et à limiter les déplacements. Plus de 90 km de bouchons ont été enregistrés en début de matinée sur les routes de l’agglomération lyonnaise. La circulation des trains dans la région est aussi perturbée ce jeudi matin.