Jusqu’à 17°C : une semaine printanière se prépare à Lyon

Le temps sera particulièrement agréable dans les prochains jours à Lyon et dans le Rhône. Le soleil répondra en effet présent jusqu’à la fin de la semaine avec des températures au-dessus des normales de saison.

Les matinées seront d’abord fraiches avant que le mercure ne s’envole au fil des heures. Météo France annonce un maximum de 14°C ce lundi avec un ciel voilé. On attend ensuite jusqu’à 15°C ce mardi, 16°C ce mercredi et ce jeudi, 17°C ce vendredi et ce samedi.

En cette première semaine du mois de mars, la douceur sera donc au rendez-vous avec un écart saisonnier de +4°C. Il faudra en profiter puisqu’une dégradation est prévue à partir de dimanche avec au bout de la pluie, du vent et une baisse des températures conformes aux normales de saison.