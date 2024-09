Un blessé grave dans le Beaujolais

Trois véhicules étaient impliqués dans un accident de la route ce dimanche en fin de journée. La scène s'est déroulée à Létra, sur la D385, vers 17h.

L'une des voitures est entrée en collision avec un camping-car et a terminé sa course dans le bas-côté d'après Le Progrès. Le conducteur âgé d'une vingtaine d'années a été grièvement blessé, il a dû être désincarcéré et transporté vers un hôpital lyonnais.

Le troisième véhicule impliqué a terminé sa course dans un pré en voulant éviter l’accident. Les secours ont coupé la route le temps de l'intervention.