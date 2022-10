Nouveau trimestre de baisse consécutive du nombre de chômeurs en Auvergne-Rhône-Alpes

Et ils sont en légère diminution. Le nombre de demandeurs d’emploi de catégorie A en Auvergne-Rhône-Alpes est en légère diminution de 0,6% par rapport au trimestre précédent. Il s’établit en moyenne à 328 760, soit 1960 chômeurs en moins.

Sur un an, ce recul atteint -12,3% dans la région. La baisse est notable dans l’ensemble des départements comme le Cantal (-0,3%) et la Haute-Loire (-1,4 %). Il n’y a que dans la Loire et en Haute-Savoie que les chiffres augmentent par rapport au trimestre précédent avec respectivement + 0,3% et + 0,7%.

Pour les différentes tranches d’âges, le nombre de demandeurs d’emploi de catégorie A recule pour les 25-49 ans (-0,9 %) et pour les 50 ans et plus (-1,6 %), mais il augmente de 3,3 % pour les moins de 25 ans.

Dans l’Hexagone, le nombre reste stable sur ce trimestre et atteint 2,946 millions demandeurs d’emploi.