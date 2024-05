Expulsion du gymnase Dargent : Les Socialistes Autrement demandent des explications à la Fédération PS du Rhône

Au cours des derniers jours, l’occupation succincte puis l’expulsion des quelques 170 personnes, dont la quasi-totalité de femmes et enfants, du gymnase Marcel Dargent, dans le 8e arrondissement de Lyon a fait beaucoup de bruit.

De toute part, des voix s’élèvent, d’abord du côté du camp Grégory Doucet qui renvoie la balle à l’Etat (rappelons que l’attribution des logements d’urgence est, en effet, une prérogative de l’Etat via la préfecture), mais également contre le camp écolo : c’était le cas plus tôt cette semaine de Marie-Charlotte Garin, qui proposait une médiation entre les partis mêlés à l’affaire, et condamnait la coupure du dialogue entre les collectifs et la Ville.

Cette fois-ci, c’est le courant Socialistes autrement qui s’insurge : ses figures de proue sont Quentin Picard (neveu de la maire de Vénissieux Michèle Picard) et Marc Cachard (ancien secrétaire général du PS Rhône). Dans un communiqué, la branche du Parti Socialiste insiste sur la « faillite de l’Etat macroniste sur le logement des plus démuni.e.s », dont ils se désolidarisent totalement, mais dénote également d’une incompréhension vis-à-vis de l’action de l'adjointe Sandrine Runel et de la Ville « qui est contraire à ses engagements depuis 2020. »

Dénonçant « l’ambivalence de la position » de leur « camarade » et une « atteinte à la morale, à la dignité et aux convictions de Femmes et d’Hommes de Gauche », ils décrivent des « camarades du PS du Rhône » « en colère », et surtout un manque de communication de la Fédération, qui reste muette face à la politique de l’adjointe aux solidarités.

Une déception se fait ressentir dans les soutiens au maire, qui fait ressentir un éclatement des valeurs, et une divergence certaine des mouvements de gauche au sein du PS en ce contexte social difficile.