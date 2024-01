La Région Auvergne-Rhône-Alpes dévoile le bilan sécuritaire dans les gares et les TER

Le président LR de la Région Auvergne-Rhone-Alpes a souhaité faire le bilan du travail contre la délinquance réalisé dans les trains TER et les gares de la région.

Fer de lance de cette répression, les agents de la SUGE, la Sûreté ferroviaire. Ils sont passés de 17 à 34 équipes pour un nombre d’agents triplé passant de 37 à 117.

Leurs locaux sont situés à quelques mètres des rails de la gare de Perrache. L’une des autres entrées, taguée, jure avec l’intérieur du bâtiment plutôt neuf avec cuisine bien équipée, là où une rencontre entre Laurent Wauquiez et les femmes et hommes de la SUGE était d’abord programmée. "Un job de police ferroviaire où vous êtes très exposés, en première ligne, avec un public dur à tenir", a notamment affirmé l’élu au personnel en tenue, rappelant qu’en France, "un tiers des vols et 20% des violences sexuelles et coups et blessures recensés ont lieu à l’occasion d’un trajet en train ou dans un rayon de 750 m autour d’une gare", et déplorant "un pays où la violence devient de plus en plus forte".

Une analyse confirmée par le directeur de la Sureté Ferroviaire de la Zone de Défense Sud-Est, Emmanuel Fernex-De-Mongex, qui précise que de plus en plus d’armes blanches sont saisies, notamment "lors d’inspections des bagages". D’après lui, "les individus changent leurs pratiques, et les agents s’adaptent". Pour cela, les membres de la SUGE peuvent s’entraîner et se former au sein d’un dojo dans leur brigade du 2e arrondissement.

Au total, quatre formateurs se déplacent sur toute la région pour apprendre le maniement des bâtons, le menottage, ou encore les positions pour tirer. Sur les tapis en mousse, les agents ont notamment montré comment ils s’occupent d’un homme armé d’un couteau. La scène est plutôt réaliste, des cris résonnent avant que le faux mis en cause ne s’allonge et lâche sa lame. Les gestes, les positions ou encore les injonctions sont rodés, et parfois modifiés pour une plus grande efficacité sans prise de risque. Un agent souffle ainsi que les équipes ont travaillé "pour ne pas croiser les tirs", en cas d’utilisation d’une arme létale.

"Désormais, ils (les suspects, ndlr) viennent au contact. Nous avons donc un panel pour faire face avec certes le pistolet, mais aussi la gazeuse, la matraque télescopique ou le taser qui est un outil formidable pour nous, entre l’arme de poing et le reste", poursuit encore un autre agent pour qui les faits auquel il est confronté "peuvent aller des simples pieds sur une banquette et sans ticket, jusqu’à des vols par ruse ou des agressions. Tout le spectre d’une société est dans une gare".

Les agents ont aussi montré un outil nouveau pour l’audience, et qui permet de se protéger en cas de jets de projectiles. Une sorte de panneau en plastique, rétractable, afin de ne pas être blessé par exemple par des pierres lancées par un groupe hostile. De nouveau, un exercice grandeur nature est effectué. En quelques mouvements, les agents vont donc se regrouper dernière le porteur de ce panneau qui vient d’être sorti d’un sac.

Les élus présents, dont le maire du 2e arrondissement de Lyon Pierre Oliver, finiront par applaudir cette démonstration.

Une satisfaction affichée également au moment de dévoiler, dans le froid d’un quai de la gare de Perrache, "une baisse de 51% de faits de sûreté entre 2021 et 2023" dans les TER ou les gares d’Auvergne-Rhône-Alpes. D’après Laurent Wauquiez, ilsont dans le même temps connu une baisse de 22% des violences sexuelles, "tandis qu’elle ont augmenté de 16% au niveau national", tacle l’élu LR installé. "Entre 2022 et 2023, au niveau national les violences volontaires ont augmenté de 6%. Dans nos trains et gares, elles baissent de 4%", annonce par ailleurs les chiffres d’un communiqué fourni à l’issu, citant les chiffres du ministère de l’Intérieur. Autre chiffre notable, la chute des vols avec violence : -27%.

"Des chiffres, qui montrent que quand on s’en donne les moyens ça marche", pour Laurent Wauquiez qui a rappelé que sa collectivité avait investi entre 150 et 170 millions d’euros depuis 5 ans pour la Sécurité dans les gares et les TER.

Il y a 5 ans, nous avions un objectif : améliorer la sécurité dans les transports régionaux. Depuis, nous avons doublé les effectifs de la police ferroviaire et nous avons déployé 2 000 caméras dans nos gares et dans les rames de nos TER.



Aujourd’hui, les résultats sont là :… pic.twitter.com/9qjyXTP20S — Laurent Wauquiez (@laurentwauquiez) January 12, 2024

Dans ce montant, il est surtout compris le déploiement de 2300 caméras dans 129 gares, "l’équipement de 100 % des rames ferroviaires pérennes hors Corail en caméras de vidéoprotection", et enfin centre Régional de Sécurité des Transports (CRST) à Lyon Part-Dieu qui avait été ouvert en 2018. "Il y a juste une délinquance qui augmente quand on est laxiste et qu’on ne se donne pas les moyens", a conclu l’élu qui a refusé de répondre aux questions sur d’autres sujets, notamment concernant la nomination de Rachida Dati au ministère de la Culture et son exclusion du parti LR.

J.D.