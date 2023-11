Auvergne-Rhône-Alpes est la région où l’on roule le plus à vélo !

Les fous du vélo se trouvent en Auvergne-Rhône-Alpes selon un classement établi par la start-up Barooders. Avec 16% des ventes, la région prend la première place devant l’Ile-de-France (15% des ventes) et le Grand Est (12% des ventes).

"La pratique du vélo a fortement augmenté ces dernières années, tout particulièrement depuis la crise sanitaire. Fin 2021, près d’un Français sur 10 déclarait ainsi avoir augmenté son usage du vélo pour ses déplacements du quotidien. Les incitations des pouvoirs publics et des collectivités locales en termes d’aménagements et d’infrastructures ont accompagné cette croissance de la pratique", analyse Barooders.

Parmi les autres chiffres de l’étude, on retrouve des données sur la durée de pratique qui s’élève en moyenne entre 5 et 14 minutes. Près de 43% des Français dépensent également entre 300 et 750 euros pour l’achat d’un vélo, 28,3% plus de 2000 euros. Le prix est d’ailleurs le choix déterminant de l’achat pour 51,7% des cyclistes.

Du côté des vélos les plus populaires, ce sont les électriques qui arrivent en tête (69%). Viennent ensuite les vélos de route (58,6%), les VTT (31%) et les vélos de ville (27,6%).