Tennis : un plateau relevé pour la dernière édition de l’Open Parc à Lyon

Le tableau sportif a été dévoilé pour ce tournoi ATP 250, dont Jo-Wilfried Tsonga est le principal actionnaire.

Parmi les têtes d’affiches de cette édition, le numéro 1 français et actuel 15ème joueur mondial, Ugo Humbert, qui sera l’un des grands favoris. Pour décrocher le titre, le tricolore devra se méfier de nombreux concurrents, à commencer par Alexander Bublik (17ème mondial) ou encore Félix Auger-Aliassime (20ème mondial). Finaliste à Madrid le week-end dernier, le Canadien revient sur le devant de la scène et le finaliste de 2019 sera à suivre de très près.

On notera aussi la présence de l’américain Frances Tiafoe et Gaël Monfils. Le tableau sera complété par plusieurs spécialistes de terre battue, dont Francisco Cerundolo, finaliste de l’an dernier, Tomas Martin Etcheverry et Mariano Navone.

Le tournoi aura lieu du 18 au 25 mai prochain.