OL Vallée : le All In Country Club inauguré par Jo-Wilfried Tsonga et Thierry Ascione

C’est un sacré édifice qui sort de terre. Ce mercredi, le All In Country Club a été inauguré sur la commune de Décines-Charpieu. Un méga-complexe de 3,5 hectares dédié au tennis qui comprend 20 courts en sol dur ou terre battue (12 en extérieur, 8 en indoor) dont un court central de 1000 places, trois terrains de padel, une académie, une piscine semi-olympique, une salle de sport, un restaurant et un magasin. Pour avoir accès à toutes les infrastructures et devenir adhérent au club, il faudra mettre le prix : 200 euros par mois pour une personne.

Les travaux, entamés début 2022 et visités en avril dernier par LyonMag, ont été achevés en 18 mois selon les constructeurs, et représentent un coût total de 30 millions d’euros. Une somme investie à 51% par les trois co-actionnaires du projet : les anciens tennismen Jo-Wilfried Tsonga et Thierry Ascione, ainsi que l’industriel Patrick Bouchet, et à 49% par la banque des territoires représentée par sa directrice régionale Barbara Falk. Lors de la conférence de presse, le président exécutif d’OL Groupe Santiago Cucci était également présent pour soutenir le projet intégré au pôle d’activités OL Vallée.

Ce mercredi, @tsonga7 et Thierry Ascione ont inauguré le All In Country Club, qui s’inscrit dans la continuité de l’OL Vallée. Le complexe comprend au total 20 terrains de tennis dont 1 court central de 1000 places. #Lyon #Decines #tennis pic.twitter.com/esi4EmdLyZ — Lyon Mag (@lyonmag) September 6, 2023

Pour le lancement du deuxième complexe All In (après celui de Grasse, près de Cannes), quelques larmes ont coulé. Très ému, Thierry Ascione évoquait "une fierté, le résultat de dix ans de travail. On l’a fait avec du courage et sans jamais se plaindre. Je rappelle qu’on a planté le premier coup de pelle la veille du confinement", soulignait-il avant de conclure "Maintenant, on veut que les gens se sentent chez eux."

Pas peu fiers de leur nouveau joyau, les meneurs du projet évoquaient également la partie performance et académie, qui tend à former et accompagner des jeunes tennismen ou tenniswomen envisageant une carrière professionnelle. Un programme sport-études comprenant une quarantaine d’élèves, cher aux yeux d’un Jo-Wilfried Tsonga désireux de transmettre : "On a envie de former et de transmettre. Ce complexe naît aussi de frustrations… on a envie que les jeunes aillent plus loin que leurs aînés", souriait-il.

Mais les rêves ont un prix et particulièrement au tennis où casser son PEL ne suffit pas toujours. Selon l’organisation All In, le prix d’une formation dans l’académie fluctue entre 25 000 et 40 000 euros. De telles sommes nécessaires pour redorer le blason du tennis rhônalpin et français ?

En attendant la future pépite de la All In Academy Lyon, quelques grands noms du tennis ont inauguré l’édifice sur le court central. Ce mercredi soir, Jo-Wilfried Tsonga a reçu la visite de Gaël Monfils, Richard Gasquet et Gilles Simon, et les quatre mousquetaires ont pu échanger quelques balles lors de la soirée inaugurale.

Le retour des 𝟰 𝗠𝗢𝗨𝗦𝗤𝗨𝗘𝗧𝗔𝗜𝗥𝗘𝗦 pour l'inauguration du All In Country Club. 🤩 pic.twitter.com/JR9DptAzgd — Univers Tennis 🎾 (@UniversTennis) September 6, 2023

Le All-In Country Club de Lyon ouvre ses portes dès ce mois-ci. Une centaine de personnes sont employées sur le site, qui est d’ailleurs toujours en phase de recrutement.

T.J.