OL Vallée : immersion dans le futur All In Country Club Lyon

Entamé en janvier 2022, les travaux du futur All In Country Club Lyon avancent à grand pas. Ce jeudi matin, les ex-tennisman Jo-Wilfried Tsonga et Thierry Ascione, ainsi que l’industriel Patrick Bouchet ont pu faire le point sur le projet.

Le complexe est destiné à la pratique loisir et professionnelle du tennis. Au total, il comprend 20 courts de tennis dont huit couverts et trois terrains de padel, sur surface dures ou terre battue. En plus des terrains, la partie Country Club assure d’autres fonctionnalités : salles de sports, spa, piscine extérieure, bar-restaurant, magasin All In et salles de séminaires pour les entreprises. Il faudra tout de même débourser 200 euros par mois pour être adhérent et avoir l’accès à toutes ces infrastructures.

Parmi les nombreux terrains, un court central, pouvant accueillir entre 1200 et 1600 personnes. Visible depuis la terrasse panoramique du restaurant, ce "terrain numéro 1" prévoit d’accueillir les grandes affiches des futures compétitions et mêmes d’autres évènements culturels comme des concerts.

Présentation du court central de la future All In Academy #Lyon, par @tsonga7. Capacité d’accueil : 1600 personnes. pic.twitter.com/VwqiA4t80v — Lyon Mag (@lyonmag) April 27, 2023

Une partie du complexe est aussi dédiée à la pratique du tennis à haut niveau. Une nouvelle académie accueillera dès la rentrée prochaine des espoirs du tennis, de la 6e à la Terminale. Un programme sport-études en internat, dans lequel 40 jeunes pratiquants suivront leur formation, sur le même principe que l’OL Academy à Meyzieu. "Notre ADN c’est aussi la formation de haut niveau, c’est pour cela que l’on a prévu un secteur académique" commentait Thierry Ascione, qui rappelait l’importance du pôle formation.

Le futur All In Club s’étend sur une surface totale de 3,5 hectares et s’incorpore au pôle d’activités de l’OL Vallée. Figure du tennis français, Jo-Wilfried-Tsonga ne cachait pas sa fierté : "On est fiers de créer un centre de tennis unique, autre part qu’à Paris. On a mis beaucoup d’énergie dans ce projet" et beaucoup d’argent aussi. Son coût total est estimé aux alentours des 30 millions d’euros.

Entrepris en 2019 et retardés par la pandémie, les travaux ont prévu d’être achevés d’ici début juillet. A travers le club loisir et l’académie, les acteurs espèrent vite éponger un investissement coûteux. Le troisième associé, Patrick Bouchet, espérait d’abord réaliser un chiffre d’affaires annuel situé entre 4 et 5 millions d’euros, avant d’entrevoir la barre des dix.

Jeu, set et match ou service manqué ? La nouvelle vitrine de l’OL Vallée ouvrira ses portes cet été, avec le développement du tennis lyonnais comme mot d’ordre.

T.J.