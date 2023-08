Tennis : Carlos Alcaraz prolonge son contrat avec l’entreprise lyonnaise Babolat

La nouvelle supserstar du tennis possède un équipement Babolat depuis l’âge de 10 ans où il a signé son tout premier contrat. Vainqueur de l’US Open en 2022 et du tournoi de Wimbledon en 2023, c’est donc tout logiquement que l’Espagnol a prolongé jusqu’en 2030. Dans un communiqué de presse paru ce vendredi, Carlos Alcaraz se dit heureux de poursuivre l’aventure avec l’entreprise lyonnaise : "Je me sens comme un membre à part entière de la famille Babolat et il y a des gens que je considère comme faisant partie de mon équipe. Ils écoutent attentivement mes besoins et mes remarques. C’est un échange constructif et constant qui va dans les deux sens. La prolongation de ce partenariat à long terme est donc tout à fait logique."

Le plaisir est partagé par la société elle-même, représentée par Eric Babolat, arrière-arrière-petit-fils du fondateur de l’entreprise, qui est tout aussi enjouée : "Son énergie positive, sa créativité sur le court, son grand esprit sportif et son plaisir pur de jouer au tennis touchent tout le monde. Nous sommes très heureux de poursuivre notre relation avec Carlitos […] et de travailler avec lui pour inspirer l’histoire et le monde du tennis."

Carlos Alcaraz rejoint ainsi une liste de joueurs déjà composée de grands noms qui ont signé un partenariat avec Babolat avant lui dont Pete Sampras, Björn Borg, Caroline Wozniacki ou encore Rafael Nadal.