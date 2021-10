Moins de 100 000 chômeurs dans le Rhône au troisième trimestre 2021

Ce nombre a baissé de 5,5% par rapport au deuxième trimestre 2021 et de 9,5% sur un an. Le nombre d'inscrits à Pôle Emploi repasse ainsi sous la barre symbolique des 100 000, avec 95 480 personnes actuellement à la recherche d'un travail dans notre département. Le Rhône est loin d'être le meilleur élève de la région puisque la Drôme (-9,8%) et la Savoie (-10,9%) font largement mieux.

La tendance est la même en Auvergne-Rhône-Alpes où le taux de chômage a chuté de 6,3% sur le trimestre et de 10,1% sur un an .A noter enfin qu'en combinant les catégories A, B et C de demandeurs d'emploi d'Auvergne-Rhône-Alpes, le recul sur un trimestre n'est plus que de 2,2%.

Ces chiffres communiqués ce mercredi permettent à la France de retrouver son niveau d'avant la crise du Covid-19. Elisabeth Borne, ministre du Travail, a toutefois rappelé que le taux de chômage restait "proche de 20%", ce dont "on ne peut se satisfaire". Le gouvernement devrait prochainement annoncer des mesures en faveur de l'emploi pour les jeunes de moins de 25 ans sans travail, ni formation ou apprentissage.