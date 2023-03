Lyon : il tombe nez à nez avec la police en patrouille dans son immeuble, plus de 5 kilos de cannabis saisis

En fin de journée, les fonctionnaires se sont rendus dans des immeubles du boulevard des Etats-Unis. Un secteur connu pour abriter des trafics de stupéfiants. Lors de la visite des parties communes d’un bâtiment, les forces de l’ordre sont ainsi tombées nez à nez avec un individu qu’ils ont immédiatement appréhendé, puisqu’il sortait d’un appartement d’où une forte odeur de cannabis émanait.

Sur lui, les agents ont alors découvert une "plaquette" de résine de cannabis, soit environ 100 grammes de drogue. Selon nos informations, les fonctionnaires ont ensuite perquisitionné le logement duquel un autre suspect venait de sortir. Dans la planque, un peu plus de 5 kilos de résine de cannabis supplémentaires ont été trouvés ainsi qu’une vingtaine de grammes de cocaïne et plus de 3000 euros en liquide.

Les deux trafiquants présumés ont été interpellée et placée en garde à vue. Une enquête est en cours.

J.D.