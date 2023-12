Villeurbanne : plus de 40 kilos de cannabis saisis, deux interpellés

Selon nos informations, une importante saisie a eu lieu ce jeudi après-midi dans la commune de la banlieue lyonnaise, cette fois dans le quartier des Buers. Dans l’après-midi, rue Professeur Emile Bouvier, les policiers ont visité les parties communes d’un immeuble comme dernièrement dans le quartier voisin du Tonkin où des renforts ont été déployés. Les agents étaient alors accompagnés d’un chien renifleur, et ce dernier a marqué un emplacement, vraisemblablement une cave. Les forces de l’ordre ont donc attendu qu’une personne se présente, en montant une opération de surveillance.

Et c’est finalement un duo qui est arrivé sur place, immédiatement interpellé. Une perquisition a ensuite permis la découverte de plus de 40 kilos de cannabis. D’après une source proche du dossier, la drogue se composait en un peu plus de 32 kilos de résine, ainsi que 9 kilos d’herbe.

Le duo de trafiquants présumés a été placé en garde à vue dans le cadre d’une enquête ouverte immédiatement par le parquet de Lyon. Contacté, ce dernier n’a pas encore donné suite à nos sollicitations.

J.D.