Lyon : vaste opération contre le marché sauvage des Etats-Unis, trois interpellations

Pointée du doigt par la députée écologiste Marie-Charlotte Garin et la mairie du 8e arrondissement de Lyon, la préfecture du Rhône a montré les muscles.

Ce mardi, une opération, consécutive à "des mois d'enquête", a eu lieu sur place et a permis de saisir 650 paquets de cigarettes destinés à la vente, 840 euros et une trottinette électrique. Par ailleurs, trois individus ont été interpellés pour "contrebande de tabac" et "vente illégale".

#ContreLesTrafics l Les #policiers du Rhône ont interpellé le 22 octobre dernier, au Marché des États-Unis #Lyon trois individus pour contrebande de tabac et vente illégale.

#ContreLesTrafics l Les #policiers du Rhône ont interpellé le 22 octobre dernier, au Marché des États-Unis #Lyon trois individus pour contrebande de tabac et vente illégale.

650 paquets de cigarettes, 840€ et une trottinette électrique étaient saisis. 👮‍♂️ pic.twitter.com/YXjg23INQm — Police Nationale 69 (@PoliceNat69) October 24, 2024 Pour rappel, ce marché clandestin, qui s'adosse au marché alimentaire de la halle des Etats-Unis, crispe les relations entre les élus locaux et les services de l'Etat.

Cet été déjà, la Ville de Lyon disait "jouer son rôle" sur place avec la police municipale et pointait du doigt la préfecture. Cette dernière rappelait alors que les marchés sont la compétence de la mairie et de la police municipale. "La police nationale intervient quand on appelle le 17, elle fait aussi des enquêtes sur les trafics, notamment de cigarettes", nous affirmait-elle à l'époque. La saisie de cette semaine montre que l'enquête prend du temps, mais aboutit parfois avec de belles prises.