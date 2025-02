Marchandises détruites, fourrière : opération coup-de-poing de la police au marché sauvage des Etats-Unis à Lyon

Ce mardi, l'opération coordonnée a franchi une étape supplémentaire.

Près d'une centaine d'agents municipaux se sont rendus sur place à la mi-journée, pour anticiper la fin du marché alimentaire officiel et l'installation du marché clandestin.

A l'arrivée des vendeurs à la sauvette, leurs marchandises ont été saisies et détruites sur place par un camion-broyeur. Deux tonnes auraient ainsi été détournées du marché noir. Les forces de l'ordre ont également fait appel à la fourrière pour embarquer plusieurs dizaines de véhicules mal stationnés dans le quartier lyonnais. Et des véhicules de police ont été stationnés sous la halle pour dissuader d'autres vendeurs de s'y installer.

"Nous sommes conscient de la difficulté de mettre fin à cette situation mais nous ne baisserons pas les bras et allons poursuivre notre action. Je remercie l’ensemble des services mobilisés", a réagi Olivier Berzane, maire écologiste du 8e arrondissement de Lyon.

Cela fait plus d'un an que les élus et les habitants tirent la sonnette d'alarme pour dénoncer une situation qui a tendance à s'envenimer. Le marché sauvage des Etats-Unis entraîne d'importantes nuisances pour les habitants du quartier.