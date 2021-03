Marché de la Guillotière légalisé à Lyon : pour Etienne Blanc (LR), Grégory Doucet a "perdu et capitulé"

Trafics de drogue, fausses cigarettes, recel, et même prostitution… La place du Pont est réputée comme étant l’une des moins fréquentables de Lyon. Depuis des années, les différentes administrations tentent de réprimer, avec plus ou moins d’autorité, les agissements illégaux qui s’y déroulent. Après un atelier de concertation au début du mois de mars, les écologistes au pouvoir ont eu une idée étonnante : légaliser le marché clandestin pour améliorer le cadre de vie.

Une proposition qui ne passe pas pour le groupe politique Droite, Centre et Indépendants (DCI) lyonnais. "C’est ici que le communautarisme prend tout son sens, cette zone est séparée de la République", a assuré Etienne Blanc, le leader de l’opposition de droite à l’occasion d’une conférence de presse ce mercredi. Le sénateur du Rhône dénonce "un autoritarisme et un manque de compétence" de la part des Verts, qui les amène à prendre une telle décision sous couvert d’une concertation publique "tripatouillée" et sans avoir réellement écouté les avis divergents.

Toujours selon l’ancien maire de Divonne-les-Bains, c’est une habitude pour "les rouges teintés de vert" de décider unilatéralement. "Il suffit de voir comment se passent les conseils municipaux : il n’y a pas de débat, Grégory Doucet part souvent dans de longs monologues", a-t-il ajouté.

Pour Etienne Blanc, cette idée de pérennisation du "marché de la misère" est une preuve que les Verts "ont perdu et capitulé". Lui et d’autres conseillers municipaux comme Béatrice de Montille (3e) et Emilie Desrieux (7e) émettent plusieurs solutions. Les élus soulignent le manque d’observation et de connaissance du quartier pour pouvoir agir de manière adéquate. Ainsi, il leur semble essentiel d’améliorer le réseau de caméras urbaines et d’utiliser de nouvelles technologies comme des drones de surveillance. Grâce à ces meilleurs renseignements fournis par la Ville, il serait plus facile "d’apporter une réponse policière adaptée, comme l’entrée en jeu plus poussée des services de douanes".

La Droite locale va lancer sa propre consultation

Face à l’opacité dénoncée du fonctionnement démocratique des écologistes, Emilie Desrieux et le groupe DCI ont décidé d’organiser eux-mêmes leurs consultations, en parallèle de celles proposées par la municipalité. "Nous souhaitons redonner la parole à toutes les personnes concernées", a-t-elle assuré.

Plusieurs ateliers, ouverts à tous, autour des questions sociales et sécuritaires seront proposés. Pour y participer, il suffit d’adresser un mail à l’adresse suivante : lesateliersdelaguilliotiere@gmail.com.

L.M.