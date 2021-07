Opération de police à la Guillotière : des contrôles d'identité et plusieurs interpellations

Une opération de police coordonnée a eu lieu ce jeudi dans le 7e arrondissement de Lyon. Des agents de la police nationale, police aux frontières, CRS et police municipale se sont regroupés autour de la place du Pont en début d'après-midi. Sous l'autorité du sous-préfet Julien Perroudon, les différents effectifs de police ont procédé à de nombreux contrôles d'identité, qui ont souvent donné lieu à des interpellations.

L'action a débuté très tôt, avant même la mise en place de l'opération. Alerté par leur cheffe en civil, un équipage de la police municipale a poursuivi un individu qui vendait des cigarettes sur le marché sauvage. Les fonctionnaires l'ont interpellé rue Dansard après une course poursuite à vive allure, avant de le ramener au poste de contrôle installé entre temps place Ballanche.

Ici, comme de nombreux individus tout au long de l'après-midi, le fuyard a fait l'objet d'une fouille approfondie et d'un contrôle poussé d'identité, notamment à l'aide d'appareils de détection de faux papiers déployés dans le fourgon de la police aux frontières. Avec le temps, de plus en plus d'individus ont été présentés à la PAF. A tel point qu'une petite file d'attente s'est formée, chaque suspect étant menotté et accompagné d'un policier.

Cette opération a eu briévement le mérite d'amener un peu de tranquillité dans un des quartiers lyonnais les plus en proie aux divers trafics (drogue, cigarette, recel) et incivilités (harcèlements de rue, marché clandestin, alcoolisme). "C'est une démarche quotidienne de la part des services de l'Etat et de la mairie", a assuré Julien Perroudon. Le bras droit de Pascal Mailhos a expliqué que ce genre d'action permet aux forces de l'ordre "d'identifier les individus qui commettent des infractions et de labourer un terrain sur lequel se passent beaucoup d'actes de délinquance".

Pour autant, il ne voit pas en ce type d'opération répressive une réponse à tous les maux. Le sous-préfet a rappelé que des solutions peuvent aussi venir d'ailleurs. "L'urbanisme c'est important, le contrôle des commerces aussi. On implique les riverains qui sont très importants dans la prise en compte des différents problèmes : tout ça fait l'objet d'une vision globale", a conclu Julien Perroudon.

L.M.