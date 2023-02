Lyon : la Caisse d’Epargne des Etats-Unis fermée pour cause d’insécurité

La raison de cette fermeture est ni plus ni moins que l’insécurité et la violence dans ce quartier du 8e arrondissement selon la Caisse d’Epargne Rhône-Alpes. Des rodéos urbains, nuisances sonores, trafics de drogue et dégradations de biens publics parsèment régulièrement les Etats-Unis. Les salariés auraient quant à eux subi diverses agressions.

Si cette fermeture est pour l’heure temporaire, les 3200 clients environ craignent qu’elle ne devienne définitive. Selon les informations du Progrès, aucune date de réouverture n’est pour l’instant prévue. Pour faire face à cette fâcheuse nouvelle pour les clients, la banque les a envoyés sur les autres agences tout comme les collaborateurs. Seuls les distributeurs automatiques sont toujours fonctionnels.

Début février, le CIL des Etats-Unis a demandé aux maires de Lyon, Grégory Doucet, et du 8e arrondissement, Olivier Berzane, d’agir au plus vite.