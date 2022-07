Un test innovant du laboratoire lyonnais bioMérieux détectant le stress rénal bientôt disponible aux Etats-Unis

Le laboratoire bioMérieux annonce ce jeudi avoir reçu l’accréditation de la Food and Drug Administration (FDA) pour VIDAS NEPHROCHECK. Il s’agit d’un « test innovant capable de détecter le stress rénal chez les patients présentant un risque d’insuffisance rénale aiguë (IRA) », peut-on lire dans un communiqué de presse.

'L’IRA est une complication courante, qui affecte 7% à 18% des patients hospitalisés et jusqu’à 50% des patients gravement malades. Cette complication est associée à une mortalité dix fois plus élevée à l’hôpital et à un taux plus important de maladies rénales chroniques chez les patients en post-opératoire', précise le laboratoire lyonnais.

'NEPHROCHECK est un test innovant qui permet de détecter le stress rénal avant qu’il ne se produise, alors qu’une intervention rapide peut encore faire la différence. Il s’utilise conjointement, avec l’évaluation clinique, comme une aide à l’évaluation des risques d’insuffisance rénale aiguë modérée ou sévère chez les patients gravement malades. Grâce à cette information précoce, les médecins peuvent sois exclure le stress rénal avec confiance, soit mettre en œuvre des mesures de protection des reins', explique bioMérieux. Ce test est déjà disponible depuis début 2021 sur les principaux marchés européens et dans certains pays qui reconnaissent le marquage CE. Il le sera en 2023 aux Etats-Unis.

'Compte tenu de la proportion de patients affectés chaque année, l’IRA représente un poids significatif pour les patients, le fonctionnement des unités de soins intensifs et son impact économique pèse lourdement sur les systèmes de santé. Des tests innovants comme NEPHROCHECK contribuent non seulement à mieux prendre en charge les patients, mais pourraient aussi aider à optimiser les coûts hospitaliers', commente Pierre Boulud, Directeur Général Délégué, Opérations Cliniques, bioMérieux.