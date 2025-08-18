bioMérieux obtient une nouvelle autorisation de la FDA pour son test PCR moins intrusif

Ce lundi 18 août, l’entreprise installée à Marcy-l’Étoile a annoncé que son test BIOFIRE® SPOTFIRE® Respiratory/Sore Throat (R/ST) Panel Mini a obtenu l’autorisation 510(k) et la dérogation CLIA de la FDA américaine, permettant désormais l’utilisation d’un prélèvement nasal antérieur.

Cette nouvelle méthode de test PCR, qui consiste à prélever un échantillon uniquement dans la partie antérieure de la cavité nasale, est jugée moins invasive et plus confortable pour les patients que le traditionnel écouvillonnage nasopharyngé. Elle sera disponible aux États-Unis dès le 3e trimestre 2025, à temps pour la prochaine saison des infections respiratoires.

Déployé outre-Atlantique en 2024, le test BIOFIRE® SPOTFIRE® R/ST Panel Mini permet de détecter en seulement 15 minutes les principaux virus et bactéries responsables des infections respiratoires ou pharyngées, dont la grippe A et B, le virus respiratoire syncytial, le SARS-CoV-2 ou encore le streptocoque A. L’ajout de cette nouvelle option de prélèvement complète une offre déjà compatible avec les écouvillons nasopharyngés et de gorge.

"Les patients recherchent désormais autant la précision que le confort des tests. Avec cette innovation, nous offrons une expérience moins contraignante tout en garantissant la fiabilité des résultats", souligne le Dr Charles K. Cooper, directeur exécutif des affaires médicales chez bioMérieux.

De son côté, Jennifer Zinn, directrice exécutive des opérations cliniques, estime que cette étape "renforce la position de bioMérieux sur le marché en pleine expansion de la biologie délocalisée, qui rapproche les solutions de diagnostic des patients".

Fondé en 1963, bioMérieux est aujourd’hui un acteur mondial du diagnostic in vitro, présent dans 45 pays et distribuant ses solutions dans plus de 160. Le groupe, coté à Euronext Paris, a réalisé en 2024 un chiffre d’affaires de 4 milliards d’euros, dont plus de 93% à l’international.

Avec cette nouvelle autorisation de la FDA, l’entreprise lyonnaise confirme son ambition de rester à la pointe de l’innovation dans le diagnostic rapide et accessible, tout en poursuivant son internationalisation.