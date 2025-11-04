bioMérieux confirme sa croissance et mise sur des innovations pour 2026

Les panels non respiratoires BIOFIRE progressent de 10%, soutenus par une demande croissante dans les laboratoires d’analyses, tandis que la nouvelle gamme SPOTFIRE enregistre une croissance spectaculaire de 114% et plus de 900 nouveaux instruments installés au troisième trimestre.

En revanche, la baisse à deux chiffres des ventes en Chine et le recul des panels respiratoires BIOFIRE (-8%) ont pesé sur les résultats du trimestre, limitant la croissance organique à +3% sur cette période.

bioMérieux table désormais sur une croissance annuelle entre 5,5% et 6,5% (contre 6 à 7,5% précédemment), en raison d’une saison respiratoire plus tardive. Le groupe maintient toutefois son objectif de hausse du résultat opérationnel courant contributif de 12 à 18% à taux constants.

L’innovation comme levier stratégique

L’entreprise poursuit le déploiement d’innovations : le test BIOFIRE SPOTFIRE R/ST Panel Mini, autorisé par la FDA américaine, et qui permet désormais un prélèvement nasal plus confortable, tandis que la nouvelle solution GENE-UP PRO HRM, développée avec Ocean Spray, doit révolutionner le contrôle qualité industriel en réduisant les délais d’analyse de 15 jours à 72 heures.

En dépit de la conjoncture chinoise et de l’effet change défavorable (-85 millions d’euros sur neuf mois), bioMérieux confirme son statut de pilier industriel et technologique lyonnais.

"Nous continuons à faire croître notre base installée et à améliorer la rentabilité, tout en préparant la croissance des prochaines années", se félicite le directeur général Pierre Boulud dans un communiqué.