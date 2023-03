Lyon : sécurité renforcée dans le 8e, l'agence de la Caisse d'Epargne rouvrira ailleurs dans le quartier

Le personnel était excédé par l'insécurité ambiante, évoquant plusieurs agressions.

Ce lundi, la fermeture définitive de l'agence à son emplacement de la rue Professeur-Beauvisage a été annoncée par Mohamed Chihi. L'adjoint au maire de Lyon chargé de la Sécurité a indiqué sur le plateau de BFM que seul le DAB sera maintenu pour permettre aux clients de retirer des espèces.

"Nous les accompagnerons vers la réouverture d'une agence dans le quartier", a précisé l'élu écologiste.

Selon nos informations, un effort particulier a été fait par la municipalité sur les Etats-Unis depuis plusieurs semaines. Les patrouilles de la police municipale se sont intensifiées sur le marché du 8 mai 1945 et plus globalement sur l'ensemble du secteur. L'objectif est de lutter contre les ventes à la sauvette et le recel d'objets volés, ainsi que le risque de rixes.