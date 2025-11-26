Urbanisme

Lyon : le gigantesque chantier de l’îlot Kennedy entre dans sa phase décisive

La Ville de Lyon a présenté ce mercredi un nouveau point d’étape du colossal réaménagement de l’îlot Kennedy, au cœur du 8ᵉ arrondissement, présenté comme l'un des projets-clé du mandat qui se termine.

Entre les rues Varichon, Paul-Santy, Sarrazin et de la Concorde, ce site de 21 000 m2 est toujours en chantier.

Cet ancien ensemble des années 60 composé d’un groupe scolaire vieillissant, d’un gymnase et d’une résidence seniors est en train d’être totalement transformé pour créer un nouveau lieu de vie mêlant culture, sport, école et espaces publics remodelés.

Premier élément majeur : le nouveau groupe scolaire JF-Kennedy, qui ouvrira début 2026. Avec ses 18 salles de classe, son restaurant scolaire, ses salles d’activités et son vaste espace extérieur végétalisé, l’établissement vise l’exemplarité environnementale : ossature bois-paille, forte place au bioclimatisme, toiture végétalisée, 600 m² de panneaux photovoltaïques et large désimperméabilisation des sols.

La cour, pensée comme un espace d’apprentissage, intègre notamment un parcours pédagogique sur l’eau, des nichoirs et des cabanes belvédères.

À quelques mètres du groupe scolaire, les Ateliers de la danse, en construction depuis janvier dernier, deviendront le principal lieu de création et de diffusion chorégraphique du secteur, en lien direct avec la Maison de la Danse voisine.

L’îlot Kennedy accueillera aussi la première piscine municipale construite à Lyon depuis la fin des années 1960. L’équipement comprendra : un bassin de 25 m × 15 m (6 lignes d’eau), un bassin d’apprentissage de 15 m × 8 m, un grand gymnase omnisport, un dojo situé au R+2 et un mur d’escalade de 14 mètres, futur spot de grimpe pour clubs et scolaires.

Et 54 arbres supplémentaires seront plantés sur le site.

Tout ne sera donc pas inauguré avant les élections municipales de mars prochain, mais Grégory Doucet espère laisser son empreinte sur le 8e arrondissement où il vit avec l'îlot Kennedy.

Lyon2026revient le 26/11/2025 à 21:26
Doucet cherche la plus value sur la vente de son appartement ? a écrit le 26/11/2025 à 20h34

Avec une piscine à côté, il espère vendre son appart 10 000 euros de plus en 2026 avant de partir s'installer à Paris ?

Il attendra que le quartier reprenne de la valeur quand la nouvelle équipe arrivera et remettra LYON en état ....j en ai connu des intervenants ONG qui achetaient des biens dans les lieux de leur mission et revendaient ensuite......avec plus value....

Bérangère le 26/11/2025 à 21:22

merci l’équipe précédente qui avait largement pensé et mis sur les rails ce nouvel aménagement. Les ecolos ont juste rajouté de la complexité au projet et donc du financement 🤨

Doucet cherche la plus value sur la vente de son appartement ? le 26/11/2025 à 20:34

Avec une piscine à côté, il espère vendre son appart 10 000 euros de plus en 2026 avant de partir s'installer à Paris ?

laidron le 26/11/2025 à 20:25

C'est laid

Papy dynamique le 26/11/2025 à 20:09

Gros chantier en effet !
Compte tenu des équipements qui vont largement dépasser un intérêt de quartier va se poser la question des accès et du stationnement qui ne semble pas avoir été réfléchi du tout … oui je sais !
Dommage d’en limiter l’accès principalement aux jeunes bien portant !!

Ex Précisions le 26/11/2025 à 19:40

Les pastèques qui sont en train de renommer des rues vont appeler celle qui passe devant Lee Harvey Oswald ;-)

