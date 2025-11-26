Lyon : le gigantesque chantier de l’îlot Kennedy entre dans sa phase décisive

Entre les rues Varichon, Paul-Santy, Sarrazin et de la Concorde, ce site de 21 000 m2 est toujours en chantier.

Cet ancien ensemble des années 60 composé d’un groupe scolaire vieillissant, d’un gymnase et d’une résidence seniors est en train d’être totalement transformé pour créer un nouveau lieu de vie mêlant culture, sport, école et espaces publics remodelés.

Premier élément majeur : le nouveau groupe scolaire JF-Kennedy, qui ouvrira début 2026. Avec ses 18 salles de classe, son restaurant scolaire, ses salles d’activités et son vaste espace extérieur végétalisé, l’établissement vise l’exemplarité environnementale : ossature bois-paille, forte place au bioclimatisme, toiture végétalisée, 600 m² de panneaux photovoltaïques et large désimperméabilisation des sols.

La cour, pensée comme un espace d’apprentissage, intègre notamment un parcours pédagogique sur l’eau, des nichoirs et des cabanes belvédères.

À quelques mètres du groupe scolaire, les Ateliers de la danse, en construction depuis janvier dernier, deviendront le principal lieu de création et de diffusion chorégraphique du secteur, en lien direct avec la Maison de la Danse voisine.

L’îlot Kennedy accueillera aussi la première piscine municipale construite à Lyon depuis la fin des années 1960. L’équipement comprendra : un bassin de 25 m × 15 m (6 lignes d’eau), un bassin d’apprentissage de 15 m × 8 m, un grand gymnase omnisport, un dojo situé au R+2 et un mur d’escalade de 14 mètres, futur spot de grimpe pour clubs et scolaires.

Et 54 arbres supplémentaires seront plantés sur le site.

Tout ne sera donc pas inauguré avant les élections municipales de mars prochain, mais Grégory Doucet espère laisser son empreinte sur le 8e arrondissement où il vit avec l'îlot Kennedy.