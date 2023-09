Mariage houleux à Lyon : l’homme soupçonné d’avoir incendié des appartements présenté devant le parquet

Pour rappel, des invités avaient notamment tiré au mortier d'artifice sur un immeuble au 323 avenue Berthelot, au-dessus du Casino, provoquant un incendie sur les balcons. Les pompiers étaient intervenus en urgence, une quinzaine de riverains devaient être relogés. Les forces de l'ordre avaient réussi à remonter la trace du cortège, qui multipliait les rodéos, jusqu'à Saint-Fons. Le marié et son témoin avaient été interpellés.

Selon Le Progrès, c’est justement ce témoin, et frère du marié, qui est mis en cause dans l’incendie de l’immeuble à Lyon. Ce dernier, âgé de 20 ans, a été présenté au parquet de Lyon ce dimanche. Il est désormais poursuivi pour dégradation volontaire par l’effet d’une substance incendiaire et mise en danger de la vie d’autrui. Un juge d’instruction a été désigné pour continuer les investigations.