On a testé les nouveaux Vélo’v électriques à Lyon : Fourvière sans forcer c’est possible ?

Grimper à vélo la montée du chemin Neuf, c’est un défi redoutable pour les cyclistes lyonnais. Avec ses 121 mètres de dénivelé sur seulement 1,54 km, cette voie menant de la cathédrale Saint-Jean à Fourvière met les cuisses et les mollets à rude épreuve. Mais les nouveaux Vélo’v électriques changent la donne. Ce mercredi 15 janvier, la Métropole de Lyon et JCDecaux ont présenté la nouvelle génération de Vélo’v électriques qui seront déployés dans la nuit du 28 au 29 janvier. ​​​

"Cette montée était notre cahier des charges", explique Raynald Boidin, directeur d’exploitation chez JCDecaux, tout sourire. Dès les premiers mètres, le moteur de 80 newtons-mètres de couple se fait sentir. L’assistance, qui s’adapte automatiquement selon l’effort, permet de grimper sans s’épuiser. Certes, il faut pédaler davantage qu’en terrain plat, mais la sensation de progression est indéniable. On avance vraiment, et à une bonne allure, même dans les parties les plus raides.

Les imperfections de la chaussée – nids-de-poule et goudron irrégulier – ainsi que le froid glacial de cette matinée rappellent néanmoins les limites du vélo dans certaines conditions. Le funiculaire reste une solution plus confortable pour rejoindre Fourvière, surtout par temps froid. Mais pour un trajet ponctuel ou une balade, ces Vélo’v électriques offrent une vraie alternative.

Ces nouveaux Vélo’v se distinguent également par leur conception. Développés par JCDecaux, ils sont équipés d’une batterie intégrée sous la selle, offrant jusqu’à 40 km d’autonomie. "Le rechargement s’effectue directement en station, quelles que soient les conditions climatiques", précise Raynald Boidin.

Toutes les stations Vélo’v de la Métropole – 428 au total – ont été électrifiées pour accueillir ces vélos. Les utilisateurs pourront par ailleurs surveiller l’état de la batterie via l’application ou les veilleuses intégrées au guidon.

Autre innovation : un système d’éclairage permanent avec feux stop, garantissant une visibilité optimale de jour comme de nuit. L’offre Vélo’v Plus, qui inclut ces nouveaux vélos électriques, sera proposée à 99 euros par an. Un tarif qui permet d’utiliser ces vélos sans surcoût, dans la limite de six trajets par jour. Les abonnés Vélo’v classiques, eux, devront débourser un euro supplémentaire par trajet de 30 minutes. Pour les usagers occasionnels, le tarif s’ajoutera au prix du ticket habituel.

Bruno Bernard, président de la Métropole, se dit "fier" de ces avancées. Les précédents e-Vélo’v electrique avec leur batterie amovible "n’avaient pas trouvé leur public", reconnaît le président de la Métropole, qui espère atteindre avec cette nouvelle offre les 100 000 abonnés d'ici au printemps.