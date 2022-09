FreeVélo’v : la droite parle d’un échec

Un peu plus tôt dans la matinée, la Métropole de Lyon se félicitait « du succès de ce dispositif » et de l’élargissement à tous les étudiants de moins de 25 ans. Mais ce succès est loin d’être partagé par la droite. Dans un communiqué intitulé « FreeVélo’v, un succès ? Mensonge ! », différents maires et députés de la Métropole se sont exprimés. Ils expliquent cet échec par le trop faible nombre de vélos loués. Sur les 650 disponibles, seuls 190 ont été prêtés à des étudiants, soit un peu de moins de 30%.

Ils rappellent également que les maires de Francheville et de Tassin-la-Demi-Lune disaient déjà que « nous allions droit dans le mur » et que « le public était trop restreint ».