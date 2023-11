Lyon : le nouveau Vélo’v électrique… sera vert !

Ce vendredi matin, le président de la Métropole de Lyon a dévoilé ce à quoi vont ressembler les Vélo’v électriques nouvelle génération, les bicyclettes en libre-service dans l’agglomération lyonnaise. Bruno Bernard a ainsi annoncé ce matin un vélo en exemple, dont les couleurs habituelles ont changé : terminé le rouge pétant, place au vert !

Ces nouveaux Vélo’v seront électriques, avec comme grande nouveauté une batterie directement intégrée, ce qui n’était pas le cas jusqu’ici. Ces batteries devraient être cinq fois plus puissantes qu’avec celles amovibles. Une autonomie de 40 kilomètres est ainsi promise.

"Le verrouillage sera modifié, plus besoin de l'appli. Un système mécanique permettra d'arrimer le Velo'v à la station. En plus d'être affiché sur les bornes, le niveau de charge des vélos pourra être consulté sur votre smartphone", annonce aussi Bruno Bernard. Il sera également possible de "recharger son téléphone tout en pédalant".

Bruno Bernard évoque un abonnement qui "passera de 115 à 99 euros par an", et descendra jusqu’à 78 euros par an pour les plus jeunes.

Seul hic, la date de déploiement de ces nouvelles machines qui devrait permettre aux Lyonnais de gravir beaucoup plus simplement les collines de la Ville. Ce sera en janvier 2025 d’après le président de la collectivité qui gère le parc.