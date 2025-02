Lyon : les nouveaux Vélo’v déjà tagués, la couleur verte ne fait pas l'unanimité

À peine déployés, les nouveaux Vélo’v électriques ont déjà été la cible de tags à Lyon. Une partie de la population n'apprécie visiblement pas leur couleur verte, historiquement associée à la rivalité avec Saint-Étienne.

Des inscriptions comme "ASAB" ("All Stéphanois Are Bastards") ou "Pas de vert à Lyon" ont été repérées sur plusieurs vélos dès leur premier jour de service. Un signe que la teinte choisie par la Métropole ne fait pas l’unanimité.

Interpellé sur cette possible polémique avant le déploiement de ces nouveaux vélos, Bruno Bernard, président de la Métropole, avait assumé ce choix : "J’adore l’Olympique lyonnais, j’adore aussi le vert pour plein de raisons, c’est la couleur de l’ASVEL aussi historiquement, c’est celle de nos feux, vous savez, si on supprimait les feux verts, on aurait du mal. Donc on utilise toutes les couleurs et pour les vélos, c’est le vert comme on l’a fait avec le Free Vélo’v. Le rouge, on le garde pour les anciens Vélo’v et surtout pour les transports en commun."

Heureusement, ces tags, bien que visibles, restent de taille modeste et n’entravent pas l’usage des vélos. À notre connaissance, aucune dégradation plus importante n’a été constatée sur ces nouveaux Vélo’v.

Malgré ces tensions, ces vélos qui étaient attendus rencontrent un certain succès auprès des usagers. Reste à voir si cette nouvelle flotte pourra rouler sans encombre dans les rues lyonnaises.