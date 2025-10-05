Vers un bridage des Vélo'v électriques dans une partie de la Presqu'île de Lyon ?

Et comme tout moyen de transport qui connaît un boom, des dérives sont constatées. Ce fut le cas avec les trottinettes électriques en libre service, ce le fut également avec le pic de cyclistes au sortir du Covid, et ça l'est avec les Vélo'v verts selon Pierre Oliver.

Au dernier conseil municipal, le maire LR du 2e arrondissement a interrogé la majorité écologiste sur le sujet. "On peut tous saluer son succès et je me réjouis de son déploiement", a-t-il débuté concernant le Vélo'v électrique.

Mais Pierre Oliver indiquait que plusieurs habitants se plaignaient "des vitesses des cyclistes qui mettent en danger les passants et notamment les enfants dans les espaces piéton". Et de citer en exemples les rue Victor Hugo et rue de la République.

Le maire Grégory Doucet chargeait son adjoint à la Voirie, Valentin Lungenstrass, de répondre au patron de la droite lyonnaise.

L'élu écologiste rappelait que la circulation des cyclistes était autorisée dans les aires piétonnes, à condition qu'ils roulent "à la vitesse du pas" mais reconnaissait que les panneaux bleus annonçant ces zones "sont jolis mais n'explicitent pas les règles".

"Avec Fabien Bagnon (le vice-président de la Métropole de Lyon chargé de la Voirie ndlr), on veut ajouter de la signalétique plus explicite", a d'abord répondu Valentin Lungenstrass, espérant aussi "inciter les cyclistes à l'usage des rues Edouard-Herriot et de Brest" plutôt que les rues plus piétonnes comme la rue de la Ré.

Mais l'adjoint au maire reconnaissait que les Vélo'v ne sont pas équipés de tracking GPS, l'exploitant ne disposant pas de la technologie nécessaire que l'on retrouve par exemple dans les trottinettes en libre service. "La Métropole a passé commande début 2025 pour équiper une partie de la flotte d'une solution expérimentale pour un bridage automatique dans les aires piétonnes", concluait-il, promettant un bilan qui permettra de savoir si la solution trouvée peut être élargie au reste des Vélo'v électriques, et ainsi brider toute la flotte dès lors qu'elle s'engage dans des zones piétonnes définies.