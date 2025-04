Lyon : un million de trajets pour le Vélo’v électrique deux mois après son lancement

Reconnaissable à cause de sa couleur verte, le Vélo’v électrique semble avoir trouvé sa place au sein de la capitale des Gaules. La Métropole de Lyon a en effet annoncé ce jeudi que le cap symbolique du million de trajets effectués en Vélo’v électrique avait été franchi ce mercredi. De quoi réjouir la collectivité deux mois seulement après le lancement de ces nouveaux vélos.

"Le service Vélo’v est une réponse concrète aux besoins de déplacements. Ses résultats confirment un changement d’habitudes profond : les habitantes et les habitants de la Métropole choisissent de plus en plus des solutions durables pour se déplacer. La dynamique est là, portée par une politique ambitieuse, d’investissements dans les mobilités actives, la qualité de l’air et l’espace public. Cette politique de l’offre, à la fois sur les aménagements et la mise en libre-service de vélos touche un public toujours plus nombreux", déclare Bruno Bernard, le président de la Métropole de Lyon.

A noter que les Vélo’v ont également enregistré un record historique le vendredi 4 avril avec le chiffre de 49 524 trajets réalisés en une seule journée.