Lyon : le service Vélo ‘v enregistre un nouveau record d'abonnés

Après un record au niveau des locations enregistré sur le mois de juin, le service Vélo’v vient de relever un nouveau chiffre élogieux. La barre des 100 000 abonnés vient en effet d’être franchie. "Incroyable. En quelques mois, le nombre d’abonnés a augmenté de manière vertigineuse. Les abonnés Vélo’v électriques sont 4 fois plus nombreux que l’offre précédente en seulement 6 mois d’existence", a commenté sur X ce mercredi Bruno Bernard, le président de la Métropole de Lyon.

"Fier de continuer à moderniser ce formidable service porté par Gilles Vesco et Gérard Collomb, il y a plus de 20 ans", a également tenu à préciser l’élu écologiste. Ce dernier avait d’ailleurs annoncé au mois de juin l’arrivée prochaine de 33 nouvelles stations Vélo’v sur le territoire de la Métropole de Lyon, notamment à Lyon, Oullins-Pierre-Bénite, Saint-Genis-Laval, Villeurbanne, Vaulx-en-Velin et Vénissieux.