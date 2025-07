Lyon : un abonnement Vélo’v à vie pour ces deux cyclistes ayant fait une partie du Tour de France

Réaliser une étape du tour de France en Vélo’v, c’est possible, et c’est chose faite pour les deux cyclistes Thibault Arbonel et Thomas Laurenceau.

Ils se sont lancé le pari fou de parcourir le vendredi 25 juillet dernier, une étape du Tour de France, entre Albertville et la Plagne, soit 130km. Une étape réalisée quelques jours avant les cyclistes du Tour de France, avec une grosse différence, leurs vélos. Au lieu de prendre des vélos de course, ils ont utilisé des Vélo’v rouges, donc non électriques, pour un défi plutôt insolite. Ces derniers se sont vu félicités par la Métropole de Lyon et l’entreprise JCDecaux qui leur ont remis ce lundi 28 juillet, un abonnement gratuit à vie de Vélo’v. Thibault Arbonel a profité de ce moment pour annoncer leur souhait de faire d’autres parcours insolites comme celui-ci, dans d’autres villes de France, mais toujours à bord de Vélo’v rouge !