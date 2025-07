Deux cyclistes amateurs réalisent une étape alpine du Tour de France en Vélo’v

131 kilomètres et 4 500 mètres de dénivelés en Vélo’v. C’est le défi que se sont lancés deux cyclistes amateurs ce samedi 19 juillet. Ces derniers ont réalisé le parcours d’une des étapes du mythique Tour de France reliant Albertville à la Plagne.

C’est donc cinq jours avant les coureurs professionnels et équipés de Vélo’v mécaniques, prêtés par Cyclocity que Thibault Arbonel et Thomas Laurenceau ont gravi avec succès les pentes des Alpes, dont le Cormet de Roselend.

Alors que 16 000 passionnés ont participé ce dimanche 20 juillet à l’étape amateur, ils se sont élancés le samedi en fin de journée. De jour comme de nuit, les deux cyclistes ont parcouru en plus de 11 heures les 131 kilomètres. Une belle performance pour les sportifs mais aussi pour les Vélo’v, habitués au goudron de la Ville de Lyon.

"Au moment du départ, on se demandait sincèrement si on serait capables de terminer l’épreuve. Au final, avec de la patience, de la motivation, et surtout beaucoup de plaisir, on est allés au bout. Le secret d’une nuit réussie : un beau vélo, 4 500 mètres de dénivelé positif et une franche camaraderie. À refaire de toute urgence", ont déclaré Thibault Arbonel et Thomas Laurenceau.