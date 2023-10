Un record de participants ce dimanche au Run In Lyon ?

L’édition 2023 du Run In Lyon aura lieu ce dimanche dans les rues de la capitale des Gaules. L’évènement pourrait battre un record avec plus de 30 000 participants attendus sur les trois parcours que sont le 10 km, le semi-marathon et le marathon. A noter également cette année la mise en place d'un 5 km solidaire.

Les coureurs ont d’ailleurs dû faire preuve de patience cette année puisque les différentes courses ont été reportées de trois semaines en raison de la Coupe du monde de rugby avec l’installation du Village dédié à la compétition sportive sur la place Bellecour.

Les premiers départs seront donnés à partir de 8h30 avec des passages sur les quais de Saône, le parc de la Tête d’Or, la place des Terreaux, les Berges du Rhône et bien sûr la rue de la République avant l’arrivée sur la traditionnelle place Bellecour.

Le Run In Lyon entraînera également des perturbations dans le stationnement et la circulation avec de nombreuses rues du centre-ville fermées. Le détail est à retrouver ici