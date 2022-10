Run In Lyon ce dimanche : tout savoir sur les conditions de circulation

Les coureurs du marathon et le semi-marathon s’élanceront à 8h30 et ceux du 10 km à 11h30. L’arrivée se fera place Bellecour entre 9h30 et 16h00.

Stationnement interdit dès ce samedi

Mais des perturbations sont déjà à noter. En effet, il est interdit de stationner sur tout le parcours jusqu’à 16h00 ce dimanche, à savoir :

Le Quai Fulchiron entre la voie d'accès à la rue de la Quarantaine et le quai Romain Rolland

La Pla ce Bellecour chaussée sud

Quai Tilsitt côté immeuble

Quai de Bondy et Quai de Serbie

La Rue Antoine de Saint-Exupéry

L’Avenue de Grande Bretagne côté Rhône

Quai Romain Rolland

L’Avenue Adolphe Max chaussée Nord

Le Quai Maréchal Joffre côté immeuble

La Place François Bertras

Rue du Viel renverse

Rue des Estrées

L’Avenue de Grande Bretagne côté immeuble entre la rue Duquesne et l'avenue Maréchal Foch.

Circulation interdite ce dimanche sur le Quai Fulchiron

Ce dimanche de 5h à 16h, le stationnement des véhicules sera interdit gênant :

Quai Jayr des deux côtés

Quai Pierre Scize des deux côtés

Quai Raoul Carrie des deux côtés

Quai Chauveau des deux côtés

Quai Joseph Gillet côté Fleuve

Quai Paul Sedallian des deux côtés, au Sud de la rue Joannes Carret

Quai Arloing des deux côtés

Quai Paul Sedallian côté Fleuve, au Nord de la rue Joannes Carret

Quai Saint-Vincent

La circulation sera interdite ce dimanche de 7h45 à 14h sur les axes mentionnés dans la liste ci-dessus.

Même interdiction de circuler ce dimanche de 3h à 14h, sur le Quai Fulchiron.

Retrouvez tous les détails ici.

Et dans les transports en commun ?

Le réseau TCL lui aussi s’adapte. Les lignes de métro A et D seront renforcées de 7h30 à 14h30 ce dimanche.

Des restrictions de circulation seront également mises en place, notamment dans les secteurs Val de Saône (entre Perrache et Collonges au Mont d’Or), Presqu’île, Gerland et Parc de la Tête d’Or.

Ainsi, certaines lignes de bus verront leur parcours limité à partir de 05h00 jusqu’à la fin de la manifestation, soit aux environs de 17h.