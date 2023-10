Run in Lyon : découvrez les rues fermées à la circulation ce dimanche

Plusieurs rues de la capitale des Gaules vont donc fermer pour leur permettre de suivre les différents parcours établis. Les départs se feront du Vieux-Lyon pour arriver, 5, 10, 21 ou 42 kilomètres plus loin, Place Bellecour.

Voici les rues fermées ce dimanche à la circulation automobile :

Dimanche de 3h à 14h

- Quai Fulchiron

- Quai Romain Rolland

- Quai de Bondy

- Place Francois Bertras

- Rue du Viel Renversé

- Avenue Adolphe Max

- Pont Bonaparte

- Rue des Estrées

Dimanche de 3h à 16h

- Rue de la Bombarde

- Quai Pierre Scize

- Quai Jayr

- Quai Arloing

- Quai Chauveau

Dimanche de 7h30 à 15h

- Pont Morand

- Place Louis Pradel

- Rue Constantine

- Place des Terreaux

- Quai Saint Vincent

- Quai Jean Moulin sens nord/sud, au sud du pont Morand

- Rue Joseph Serlin

- Rue Thomassin

- Rue Antoine de Saint-Exupery

- Rue de la Barre

- Place Bellecour

- Quai Rambaud sens nord/sud entre le pont Kitchner et la rue Dugas Montbel

- Quai Victor Augagneur entre le pont Wilson et le pont de la Guillotière

- Quai Joseph Gillet

- Quai Charles de Gaulle entre la parvis du MAC et le pont Winston Churchill

- Avenue de Grande Bretagne

- Quai de Serbie

- Allée Achille Lignon

- Place Maréchal Lyautey chaussées nord et sud

- Quai Raoul Carrie

- Quai Paul Sedallian

- Quai du Commerce

- Pont Robert Schuman

- Pont du Général Koening

- Pont de l'île Barbe entre le quai Raoul Carrié et Caluire

Dimanche de 7h4 à 14h30

- Pont de la Guillotière

- Rue Bellecordière

- Rue de la République

- Rue Childebert

- Rue Marcel Gabriel Rivière

Dimanche de 8h30 à 15h15

- Allée Pierre de Coubertin

- Avenue Jean Jaurès entre l'allée Pierre de Coubertin et l'avenue Tony Garnier

- Quai Fillon

- Rue Jean Bouin

- Rue Jean Pierre Chevrot