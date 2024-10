Run in Lyon de retour avec un nombre record de participants

Le Run in Lyon est l’occasion pour les amoureux de course à pied de se surpasser dans la course de leur choix.

L’évènement se déroule ce dimanche dans les rues de la capitale des Gaules avec toujours le 10 km, le semi-marathon, le marathon sans oublier le "Run solidaire" de 5 km soutenant l’association "Entourage".

Ce sont plus de 30 000 coureurs qui sont attendus sur l’un de ces parcours ; un chiffre record depuis le lancement du Run in Lyon. Toutes les courses sont d’ailleurs complètes à l’exception du marathon.

Les premiers départs auront lieu en tout début de matinée depuis le Vieux-Lyon ce dimanche avec au bout des passages au cœur de sites emblématiques de Lyon, notamment la place des Terreaux, le parc de la Tête d’Or ou encore le quartier de Confluence. Les arrivées de toutes les courses sont prévues sur la place Bellecour où les participants se verront remettre la traditionnelle médaille (de nouveau en bois).