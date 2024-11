Un anniversaire et certainement un record pour le Lyon Urban Trail by night

Vous allez peut-être les apercevoir dans les rues de la capitale des Gaules… Ils seront près de 8000 coureurs à participer à la 10e édition du Lyon Urban Trail by night.

Un anniversaire fêté comme il se doit avec quatre parcours affichant presque tous complet à l’exemple du 10 km chrono et ses 300 m de dénivelé positif. Pour les plus endurants, le 20 km (600 m de D+) et le 30 km (800 m de D+) promettent de belles sensations à l’approche de la traditionnelle SaintéLyon du début du mois de décembre.

A noter également un 10 km rando ayant également fait le plein au niveau des participants.

Les différentes courses emmèneront les coureurs dès 18h30 sur la rive droite de la Saône, au cœur des quartiers Saint-Jean et Saint-Georges, sans oublier des passages par les collines de Fourvière et de Sainte-Foy-lès-Lyon avec une arrivée au niveau des Théâtres romains de Fourvière.

Les inscriptions sont encore possibles ici