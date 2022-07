Vélos adaptés aux PMR : malgré le contrat avec la Métropole de Lyon, Benur risque de s'écrouler

Implanté à Villeurbanne, le projet Benur produit des vélos à destination des personnes à mobilité réduite. La société semblait avoir le vent en poupe, notamment depuis la signature d'un contrat-test avec JCDecaux et la Métropole de Lyon afin de développer un service inclusif de Vélo'V.

Mais voilà : le dirigeant et fondateur a annoncé ce vendredi l'entrée du projet Benur en procédure de sauvegarde. "Malgré tout le sens et les dimensions sociales, environnementales et industrielles de notre projet. Malgré les retours de nos utilisateurs à 100%, notre carnet de commandes qui se remplit (...) Benur va s'arrêter", témoigne Joseph Mignozzi sur LinkedIn.

"A l'heure actuelle nous n'avons trouvé personne qui soit prêt à financer le projet Benur, ce qui signifie que les personnes à mobilité réduite sont exclues de notre société (MonSHareProjet SAS, ndlr) et ça c'est un scandale", déplore-t-il.

Le projet pourrait donc être sauvé si des repreneurs ou des investisseurs se présentaient d'ici le 9 septembre 2022 à 12h, date limite des dépôts d'offres de reprise.