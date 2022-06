Lyon : avec le projet Bénur, les personnes en fauteuil roulant peuvent aussi se déplacer en vélo'v

Après les Vélo'v électrique, un nouveau type de vélo "inclusif" va être proposé aux utilisateurs.

Le projet Bénur va permettre "l'accès à toutes et tous à la mobilité cyclable", s'est félicité Bruno Bernard, le président de la Métropole de Lyon.

Ce type de vélo très inclusif s’adresse à la fois aux personnes en situation de handicap, mais pas seulement. Il est aussi destiné aux familles, aux personnes âgées et aux Lyonnais qui veulent transporter des choses lourdes comme des courses.

"C’est donc l’expérimentation d’un nouveau type de Vélov’ qui s’adresse à toutes et tous. Ce service de vélo inclusif sera en accès libre-service via réservation sur le site sur le portail vélo de la Métropole de Lyon", a-t-on appris ce mercredi.

Les utilisateurs pourront réserver une date et la durée d'utilisation du Benur (demi-journée, journée, week-end). Ils pourront ensuite tester et disposer de Benur Vélo'v en le retirant et le restituant au comptoir Vélo'v situé dans le parking LPA Mobilités Cordeliers.

A noter que qu'il sera possible de bénéficier d'un accompagnement pour la prise en main du vélo par les équipes Vélo'v formées à cet effet par Joseph Mignozzi, l'inventeur de Benus. Ces dernières se chargeront également de la maintenance et de l'entretien de ce vélo.

Le service sera testé pendant six mois. "Pouvoir se déplacer librement et simplement est un droit et permet l’émancipation et le regain d’autonomie", a assuré Bruno Bernard.