Journée mondiale de l'océan : des trottinettes, des Vélo'v, des téléphones et des ordinateurs repêchés dans le Rhône à Lyon

Les équipes de l'association ont plongé au niveau de la passerelle du collège, dans le 2e arrondissement de la capitale des Gaules.

Cette fois, les militants d'Odysseus ont repêché des trottinettes et des Vélo'v mais aussi toutes autres sortes de déchets, tels que des téléphones, un ordinateur, une poussette, un auto-radio, des béquilles ou encore des bouteilles. Une plongée à laquelle a d'ailleurs participé le député sortant Hubert Julien-Laferrière, candidat NUPES (Génération Ecologie) dans la 2e circonscription du Rhône, qui avait enfilé la combinaison pour se jeter à l'eau.

Au-delà de la pollution de l’eau (plus de 8,5 tonnes de plastique sont charriées annuellement par le Rhône avant de finir dans la Méditerranée) causant des dommages considérables à la faune, à la flore et à notre santé, le député écologiste et ancien maire du 9e arrondissement de Lyon "souhaite aussi alerter sur la quantité de ressource existante préoccupante alors que le glacier du Rhône, source du fleuve, aura diminué de moitié d'ici à 2030 et disparu d’ici à 2100 et que le débit du fleuve sera réduit de 40% en 2045".

Pour rappel, Odysseus 3.1 avait déjà réalisé une plongée au niveau de la passerelle du collège il y a trois ans, lors de laquelle 109 trottinettes avaient été remontées à la surface en seulement trois d'heures.