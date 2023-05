Accidents de trottinettes à Lyon : la Sécurité routière lance une campagne de prévention

Et Lyon est évidemment concernée. Qu'elle soit personnelle ou en libre-service, la trottinette a souvent été très mal encadrée.

Ce mardi, la Délégation à la sécurité routière communique sur les obligations à respecter et les conseils donnés pour éviter la multiplication d'accidents.

Selon la préfecture du Rhône, les accidents avec blessés ont augmenté de 30% entre 2019 et 2021 dans l'agglomération. Ces derniers ont souvent lieu à des intersections. Et les services de l'Etat attirent l'attention sur le manque voire l'absence de protection car le casque était porté seulement dans 6% des cas d'accident. Enfin, quatre accidents mortels sont à déplorer, dont trois rien qu'en 2022, avec notamment le décès d'Iris et Warren.

La Délégation à la sécurité routière rappelle donc que tout usager de trottinette doit s'équiper en accessoires réfléchissants la nuit ou lorsque la visibilité est réduite. Le casque, s'il est fortement conseillé, devient obligatoire hors agglomération. Enfin, contrairement aux cyclistes, les usagers de trottinettes achetées ou louées doivent être couverts par une assurance spécifique.

Sans oublier les règles de base sur l'interdiction de rouler sur les trottoirs, de rouler à plus de 25km/h, d'utiliser des écouteurs ou d'être à plusieurs sur un même engin.

Un décret doit bientôt paraître et interdire l'accès aux trottinettes électriques aux personnes de moins de 14 ans, contre 12 ans aujourd'hui.