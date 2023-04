Valentin Lungenstrass : "Pas de demande de référendum sur les trottinettes à Lyon"

Ce dimanche, un référendum a montré le fort rejet des Parisiens pour les trottinettes électriques en libre-service. La mairie deviendra donc la seule capitale européenne à ne plus proposer ce service à l'issue du contrat actuel le 31 août prochain.

Quid de Lyon ? "On voit qu'avec 93% d'abstention et une catégorie spéciale de la population qui a voté, le résultat (de Paris ndlr) a ses limites", critique Valentin Lungenstrass.

L'adjoint chargé des Mobilités dit ne pas avoir reçu "de demande de référendum à Lyon". "On a relancé le contrat avec deux opérateurs en étant très exigeant sur les critères de sécurité, d'économie circulaire et de durabilité. On est la ville ayant le plus d'exigence sur ces sujets dans le monde", précise-t-il.

L'élu écologiste rappelle également que le stationnement des trottinettes, vrai point noir de ces dernières années, sera "complètement encadré dans la ville d'ici quelques semaines".

Voies Lyonnaises, Presqu'île à vivre, travaux dans Lyon : les habitants sont souvent partagés entre joie et peur de voir leur environnement être bouleversé. "Tout changement sur les plans de circulation amène des craintes et des crispations. A nous de les expliquer et d'accompagner les habitants", conclut Valentin Lungenstrass.

🎥 @vlungenstrass est l'invité de @LyonRRF ce mardi pour revenir sur les trottinettes électriques en libre-service, les enjeux de mobilités à Lyon et la ville 30 https://t.co/xLzDMyquO3 — Lyon Mag (@lyonmag) April 4, 2023

Les Coulisses du Grand Lyon sont à retrouver tous les jours à 12h sur LyonMag.com et sur la chaîne Youtube de LyonMag.

00:00 Interdire les trottinettes en libre-service ?

03:36 Concertation Voie Lyonnaise de Trion Saint-Just

06:53 Presqu'île à vivre

10:08 Lyon ville 30

12:01 Voitures qui verbalisent le mauvais stationnement