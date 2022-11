Redevance par trottinette électrique pour les opérateurs : Lyon va s’aligner sur les tarifs de Paris

Pour pouvoir proposer leurs trottinettes électriques en free-floating, les deux opérateurs devaient payer chaque année 30 euros par trottinette jusqu’à 1999 engins autorisés ou 45 euros par trottinette à partir de 1999 engins autorisés. C’est la redevance due pour l’occupation du domaine public.

Or, les écologistes estiment qu’ils peuvent obtenir davantage. Dans une délibération qui sera soumise au vote ce jeudi au conseil municipal, la mairie compte s’aligner sur la redevance de Paris. Et donc passer à 60 euros par engin et par an.

S’il est approuvé par les élus, ce nouveau montant entrera en vigueur à compter du 1er mars 2023. Et sera calculé prorata temporis pour les opérateurs arrivant en cours d’année.

C'est au printemps prochain que le nouvel appel d'offres, avec potentiellement de nouveaux opérateurs, entrera en vigueur.

Selon la mairie de Lyon, les trottinettes électriques en libre-service représentent aujourd’hui une part modale évaluée à 1% des déplacements réalisés en ville. De plus en plus de places de stationnement dédié voient le jour dans les arrondissements, pour en finir avec l'occupation des trottoirs.