Trottinettes à Lyon : Dott et Tier annoncent une fusion 

Ce mercredi, Dott et Tier ont annoncé qu’ils comptaient fusionner. Les deux sociétés, française et allemande, qui proposent des trottinettes en libre-service, ont précisé dans un communiqué avoir passé un "accord préliminaire visant à réunir les deux sociétés", et ce d’ici deux mois.

Dott et ses 500 employés, et Tier qui en compte quatre fois plus, veut continuer à opérer avec leurs marques respectives, mais "avec une plus grande convergence possible à l’avenir", note la direction. Un siège commun sera basé dans la capitale de l’Allemagne, Berlin. L’objectif est de faire face aux autres concurrents du marché. Des détails doivent encore être réglés pour une fusion actée au printemps.

"Ensemble, les sociétés génèrent un chiffre d'affaires combiné de 250 millions d'euros, pour plus de 125 millions de trajets par an dans plus de vingt pays", explique encore le communiqué commun.

Pour rappel, les deux entreprises créées en 2018 avaient été sélectionnées par la Ville de Lyon pour occuper l’espace public, parmi huit dossiers déposés lors de l’appel à projets pour mettre fin à la surenchère des marques, en 2020. Avec près de 456 000 usagers uniques à Lyon en 2022, la mairie avait demandé dans son cahier des charges des critères exigeants sur l’aspect sécurité et environnement.

Quatre enjeux phares avaient été mis en avant : le respect de l’espace public, la sécurité des personnes, l’exemplarité environnementale et la justice sociale. C’est ainsi que plus d’aires de stationnement, l’immatriculation des engins, le contrôle de l’âge, ou des tests de réactivité pour limiter la conduite en état d’ébriété avaient été instaurés dans la capitale des Gaules.