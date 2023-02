Trottinettes électriques : Tier Mobility et Dott renouvelés par la Ville de Lyon

Ce mercredi, la mairie a annoncé le renouvellement du contrat des entreprises Tier Mobility et Dott, qui les lie désormais avec la ville de Lyon jusqu’en 2027. Parmi huit dossiers déposés, ont été sélectionné les deux entreprises allemandes et néerlandaises. Une autorisation de l’occupation de l’espace public effective à partir du mois prochain.

Avec près de 456 000 usagers uniques à Lyon en 2022, la mairie avait demandé dans son cahier des charges des critères plus exigeants sur l’aspect sécurité et environnement : "Les trottinettes en libre-service sont une brique de la transition des mobilités pour offrir des solutions aux habitants et visiteurs. Les deux opérateurs retenus proposeront des services très complets avec une attention particulière portée à la sécurité des usagers et non-usagers, l’organisation de l’espace public et la durabilité des engins" réagit Valentin Lungenstrass, adjoint au maire de Lyon délégué aux Mobilités.

Les deux opérateurs ont dû répondre à quatre enjeux phares : le respect de l’espace public, la sécurité des personnes, l’exemplarité environnementale et la justice sociale. Plus d’aires de stationnement, immatriculation des engins, inciter le port du casque, contrôle de l’âge, tests de réactivité pour limiter la conduite en état d’ébriété, sanctions plus lourdes en cas d’infraction… Et à l’horizon 2024 des boîtiers qui détectent le nombre de passagers pour brider la vitesse. De nouvelles règles sécuritaires imposées, pour démocratiser l’usage de la trottinette électrique, mais surtout pour l’encadrer.

Comme attendu, les critères environnementaux ont été réhaussés. Par ce contrat, Tier Mobility et Dott s’engagent à assurer une meilleure durabilité des trottinettes. L’objectif, prolonger la durée de vie des engins, estimée à quatre ans, de cinq à sept ans. Les opérateurs devront faire usage d’énergies renouvelables pour les réapprovisionnements, ou réutiliser les batteries en fin de vie, à destination d’autres trottinettes à usage personnel.

Au niveau des prix également, les deux entreprises s’engagent à proposer des tarifs plus compétitifs. Manon Pagniez, directrice régionale de Dott France, estime un réajustement des prix "dans les 6 mois à venir".

A l’heure où la mairie de Paris se pose la question quant à l’interdiction de l’usage des trottinettes électriques en libre-service, celle de Lyon renouvelle sa confiance en ses deux opérateurs attitrés. Un projet plus éco-responsable, qui s’appuie sur les volets restrictifs et incitatifs.

T.J.